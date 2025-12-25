صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ہوٹل سیل ،3فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں ہوٹل سیل ،3فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید ٹیموں کے ہمراہ مری پہنچ گئے ،مال روڈ پر قائم فوڈ پوائنٹس کا اچانک معائنہ کیا۔۔۔

ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی قیادت میں 20 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی،صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات اور فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک معروف ہوٹل کو فوری طور پر بند کر دیا گیا جبکہ 3 فوڈ پوائنٹس کو مجموعی طور پر 80 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ،16 فوڈ پوائنٹس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے فوری بہتری کی ہدایات دی گئیں۔ 

 

