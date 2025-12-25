صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
نوجوان نسل اسوہ حسنہ کو زندگی کا حصہ بنائیں ،راغب نعیمی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں سیرت چیئر کے تحت رسول اکرم کی ابلاغی حکمت عملی کی عصری معنویت کے زیر عنوان سیرت سیمینار منعقد ہوا۔۔۔

اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمین علامہ راغب حسین نعیمی نے بطور کلیدی مقرر شرکت کی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر ضابطہ خان شنواری نے سیرت چیئر کے جامعہ اردو کے علمی و فکری سفر میں کردار کو قابل تقلید قرار دیا۔ راغب حسین نعیمی کا کہنا تھا کہ دنیا میں کمیونیکیشن کا سب سے کامیاب ماڈل رسول اکرمﷺ کا دیا ہوا ،انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں رسالت مآب کی سیرت کو سامنے رکھا کریں۔

 

