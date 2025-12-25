صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:نہر سے 60سالہ نامعلوم خاتون کی لاش برآ مد

  • فیصل آباد
چنیوٹ:نہر سے 60سالہ نامعلوم خاتون کی لاش برآ مد

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)نہر سے 60سالہ نامعلوم خاتون کی ڈیڈباڈی برآمد ریسکیو 1122کے مطابق اڈا شیخن کوٹ امیر نہر سے 60سالہ نامعلوم خاتون کی ڈیڈ باڈی برآمد ہوئی ریسکیو1122اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور ڈیڈ باڈی کو نہر سے نکال کر ریسکیو کفن میں لپیٹ کرحوالے پولیس کردیا تاحال شناخت نہیں ہوسکی ہے ۔

