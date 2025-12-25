صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونین کونسل دفتر کو تالے ، سرکاری کام میں مداخلت، دھمکیاں

  • فیصل آباد
یونین کونسل دفتر کو تالے ، سرکاری کام میں مداخلت، دھمکیاں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)یونین کونسل دفتر کو تالے لگا کر سرکاری امور کی انجام دہی میں مداخلت کرنے کے ساتھ اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگیں۔

تھانہ سول لائن کے علاقے یونین کونسل نمبر 86 کو ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر تالے لگا کر دفتر کو بند کر دیا گیا اور سرکاری اہلکاروں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے محکمانہ امور کی انجام دہی سے بھی روک دیا گیا۔ جبکہ دفتر سے قیمتی سامان چوری کر لیا گیا۔ جس پر پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیرآباد :ترقیاتی کام مقرر ہ مد ت میں مکمل کرنے کی ہدایت

وزیربلدیات کے کیمپ آفس میں آج یوم قائد اعظم پر تقریب

تتلے عالی کاریڑھی بازار3ماہ سے غیر فعال

ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ، 18 کیسز ڈرگ کورٹ بھجوانے کی منظوری

ملکوال:اسسٹنٹ کمشنر کے احکامات پر آ وارہ کتوں کی تلفی شروع

کامونکے :صفائی کے بل پر جھگڑا ، اہلکاروں کا دکانداروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن