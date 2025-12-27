صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
روزنامہ دنیا کی خبر پرحکام کا ایکشن کھرڑیانوالہ سے تجاوزات کا خاتمہ

بلوچنی (نمائندہ دنیا )روزنامہ دنیا کی خبر پر ایکشن کھرڑیانوالہ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کھرڑیانوالہ چوک، مین بازار جھمرہ روڈ ،سلپ روڈ پر عرصہ دراز سے ریڑھیوں چھابڑیوں ،سٹالوں، باربی کیو کاؤنٹرز ،کار سٹینڈز اور رکشہ سٹینڈز نے غیر قانونی طور پر سڑکوں کو بلاک کر رکھا تھا۔

جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ روزنامہ دنیا کی خبرپر اے سی جڑانوالہ نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اشتیاق گوندل، ڈی ایس پی ٹریفک کاشف گل اور پیرا فورس انچارج زوار حسین کے ہمراہ کامیاب آپریشن کر کے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کر دیا، دکانداروں کو بھاری جرمانے اور ایف ائی آرز درج کی گئیں۔ عوامی وسماجی حلقوں نے حکام کو خراج تحسین پیش کیا ہے ۔

 

