صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

  • گوجرانوالہ
رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )ڈائریکٹر ایڈمن جی ڈی اے ارشد وڑائچ ریٹائر ڈہو گئے ،سپوت قلعہ دیدا ر سنگھ رضوان محمود نئے ایڈمن تعینات کردئیے گئے ، الوداعی تقریب میں ارشد وڑائچ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ، نئے ڈائریکٹر اور سٹاف خدمات کو سراہا ۔

 اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن رضوان محمود نے کہا کہ جی ڈی اے کے معاملات کو سٹاف کی مشاورت سے بہتر کر یں گے ، ادارے کی کامیابی کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی ، ریکوری پراسیس میں بہتری لائی جائیگی ، علاقے میں بننے والی تمام سوسائٹیز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کریں گے ، غیر قانونی بننے والی سوسائٹیز کو محکمانہ نظام میں رہتے ہوئے لیگلائز کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اڑان پاکستان کے تحت ڈیجیٹل معیشت کو فروغ دیا جائیگا :احسن اقبال

بینظیر بھٹو نے آمریت، جبر کیخلاف بے خوف جدوجہد کی ،فیصل راٹھور

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

جدید کنونش،ایکسپو سینٹر کی تعمیر کیلئے کام تیز کیا جائے ، رندھاوا

پی ٹی آئی مذاکرات کیلئے سنجیدہ ہی نہیں ،امیر مقام

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ، درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن