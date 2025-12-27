رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات
قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )ڈائریکٹر ایڈمن جی ڈی اے ارشد وڑائچ ریٹائر ڈہو گئے ،سپوت قلعہ دیدا ر سنگھ رضوان محمود نئے ایڈمن تعینات کردئیے گئے ، الوداعی تقریب میں ارشد وڑائچ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ، نئے ڈائریکٹر اور سٹاف خدمات کو سراہا ۔
اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمن رضوان محمود نے کہا کہ جی ڈی اے کے معاملات کو سٹاف کی مشاورت سے بہتر کر یں گے ، ادارے کی کامیابی کیلئے کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی ، ریکوری پراسیس میں بہتری لائی جائیگی ، علاقے میں بننے والی تمام سوسائٹیز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کیلئے ہر ممکن اقدامات کریں گے ، غیر قانونی بننے والی سوسائٹیز کو محکمانہ نظام میں رہتے ہوئے لیگلائز کریں گے ۔