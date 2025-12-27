صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

  • گوجرانوالہ
راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

وعدوں کے مطابق مسائل کو حل کیا جائیگا :عمران شیروانی کے ڈیرے پر خطاب

راہوالی(نامہ نگار)مسلم لیگ ن کے ایم این اے بلال فاروق تارڑ نے کہا ہے کہ راہوالی کے عوام میاں نواز شریف کے شیر اور مسلم لیگ ن کے دیوانے ہیں ان کو کبھی بے آسرا اور لاوارث نہیں ہونے دینگے ان کے مسائل کو وعدوں کے مطابق جلد حل کیا جائے گا، مسلم لیگ ن کا منشور بھی عوام کی خدمت کرنا ہے جس پر ہر حال میں عمل کیا جائیگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ ن کے سینئر ضلعی نائب صدر عمران احمدخان شیروانی کے ڈیر ے پر کارکنوں سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ دونوں گرلز ہائی سکولوں کی نئی عمارتوں میں نئے تعلیمی سال سے کلاسوں کا اجرا ، ریلوے پھاٹک کے قریب اوورہیڈ برج کی تعمیر، ہسپتال کی منظوری ، شرقی راہوالی میں سیوریج کی تعمیر جلد شروع ہوگی ،شرقی راہوالی میں سیوریج کے لیے 20کروڑ روپے ،ریلوے لائن پر اوورہیڈ برج کے لیے 10کروڑ روپے کی گرانٹس جاری ہوچکی ہیں صرف محکمانہ کارروائیاں مکمل کرکے کام شروع کردیا جائیگا ۔ایم این اے محمود بشیر ورک کے پرسنل سیکرٹری عرفان مظفر چیمہ نے بھی خطاب کیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

14 کروڑ لاگت سے 2 روٹس پر 100 الیکٹرک بس شیلٹرز بنانے کی منظوری

پتنگ بازی جاری، پولیس خونی کھیل روکنے میں ناکام

ٹوبہ :بے نظیر نشوونما پروگرام کی کارکردگی کے جائزہ کیلئے اجلاس

ڈسٹرکٹ انوائرمنٹل اپروول کمیٹی کا اجلاس،7درخواستوں کی منظوری

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کاشہر کا دورہ، حکام کو ہدیات جا ری

سی ای او ہیلتھ کا مریم نواز ہیلتھ سینٹرز کا اچانک دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن