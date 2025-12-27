صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

  • اسلام آباد
بی آئی ایس پی سے کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،روبینہ خالد

بے روزگاری بڑا قومی مسئلہ، سمزکے ذریعے ڈیجیٹل والٹس بنائے جائیں گے

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بے نظیر بھٹو کا ایک احسن اور انقلابی اقدام تھا، لاکھوں اور کروڑوں مستحق خواتین کو شناخت ملی ،پروگرام کے تحت گھر کی سربراہ خواتین کو مالی معاونت فراہم کی جارہی ہے ،جب کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش سے لے کر دو سال کی عمر تک ماں اور بچے کی مکمل مانیٹرنگ کی جاتی ہے ،اس سرپرستی کے نتیجے میں کئی بچوں نے آگے چل کر تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں اور ملک کا نام روشن کیا۔ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں ایسی خواتین بھی موجود تھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بی آئی ایس پی سینٹرل زونل آفس پنجاب کے دورے میں کیا ۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری ایک بڑا قومی مسئلہ ہے ، جس کے پیش نظر بے روزگار افراد کے لیے بھی مختلف پروگرامز متعارف کرائے گئے ہیں،تاکہ انہیں معاشی طور پر مستحکم بنایا جا سکے ۔ سمز کے ذریعے ڈیجیٹل والٹس بنائے جائیں گے اور یہ سمز بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر اور مراکز سے ہی فراہم کی جائیں گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

گیس کی بندش ،کو ئلے کی مصنوعی تیاری اور ملاوٹ بڑھ گئی ، قیمتوں میں بھی اضافہ

کمشنر کا اجلاس، ڈویژن میں ترقیاتی اور نگرانی کے امور کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کا اچانک دورہ

روڈ سیفٹی واک، نوجوانوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی دی گئی

نئی سیاسی پارٹی پاکستان تحریک استحکام قائم کرنیکا اعلان

موٹر سائیکل چوری ، 14 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن