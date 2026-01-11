صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت علی ؓ کا اسوہ اپنا کر بحرانوں سے نکلا جاسکتا، آصف رضا

  • فیصل آباد
حضرت علی ؓ کا اسوہ اپنا کر بحرانوں سے نکلا جاسکتا، آصف رضا

آپ ؓکی سیاست خدمتِ خلق کا عملی نمونہ ہے ، یوم ولادت تقریب سے خطاب

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کو اپنا کر امت بحرانوں سے نکل سکتی ہے ۔آپ ؓکی سیاست خدمتِ خلق اور حق گوئی کا عملی نمونہ ہے ۔امت مسلمہ کو جوڑنے کیلئے آپؓ نے کلیدی کردار ادا کیا۔آپ ؓکے دور خلافت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کو مکمل حقوق حاصل تھے۔ ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں آصف رضا قادری نے حضرت علی ؓکے یوم ولادت کے سلسلہ میں کیک کٹنگ تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پرحاجی عبدالرشید، چوہدری نعیم رحمانی، عمر رشید، مولانا شریف، رانا ندیم، حافظ یاسر قادری المدنی،مولانا بہادر رضوی،حافظ اکرام قادری ودیگر بھی موجود تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی پی او کاپولیس لائنز جوہرآباد کا دورہ ، کھانے کا معیارچیک کیا

تھانہ کالاباغ پولیس کی جواریوں کے خلاف کارروائی،7 گرفتار

میانوالی : ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف کریک ڈاؤن

ڈی پی او بھکر کی منکیرہ میں کھلی کچہری سائلین کی درخواستوں پر فوری احکامات

شہید کانسٹیبل امان اللہ خان کی برسی،میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری

میانوالی: امام صاحبان میں اعزازیہ کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل