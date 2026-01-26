صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
مہنگائی عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہی :میاں عبد الباسط

تحریک انصاف کے ضلعی صدر میاں عبد الباسط ایڈووکیٹ نے کہا کہ آٹا، گھی، چینی اور دیگر ضروریات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ عوام کے لیے شدید مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔

