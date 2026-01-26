صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو تشدد بل شریعت اسلامی کے خلاف ہے :حافظ ثاقب سرور

  • فیصل آباد
گھریلو تشدد بل شریعت اسلامی کے خلاف ہے :حافظ ثاقب سرور

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث سنٹرل پنجاب کے نائب ناظم تبلیغ حافظ ثاقب سرور ساقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے والا گھریلو تشدد بل شریعت اسلامی کے خلاف ہے۔

انہوں نے کہا کہ بل کے مطابق بیوی کو گھورنے ، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینے اور اس کی مرضی کے بغیر گھر میں رکھنے کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے ، جو قرآن و سنت کے منافی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان کے تحت کوئی قانون قرآن وسنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، اور ایسے قوانین عوام کے حقوق اور شریعت کے تقاضوں کے منافی ہیں۔نائب ناظم تبلیغ نے حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات کریں جو مخلوق خدا پر رحم کریں اور غریب عوام کو بنیادی زندگی کی سہولیات فراہم کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ