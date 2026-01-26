صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات :شادیوال میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا

گجرات (نامہ نگار)رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتما م 173ویں فلٹریشن پلانٹ کا شادیوال میں افتتاح کر دیا گیا ۔

 حافظ زاہد عباس امام مسجد ذیلداراں نے جوائنٹ سیکرٹری اخلاق شفیع ،جنرل سیکرٹری شیخ ابرار سعید کے ہمراہ افتتاح کیا ۔ تقریب میں مولانا رضا مصطفائی خطیب جامع مسجد ذیلداراں، بابر طارق دراجی ایڈووکیٹ ، جواد اشرف صدر بزم فاروقیہ نے خصوصی شرکت کی ، اس موقع پر چودھری غلام مصطفی میرکا، بلال پرویز وڑائچ، ارشاد احمد پاؤوالیہ، زاہد حسین جکیانہ، شاہد سلیم وڑائچ، شفیع رحمانی، چودھری محمد عارف میرکا، احسن مانگٹ و دیگر بھی موجود تھے ۔

 

