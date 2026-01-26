صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کے سرگودھا، چنیوٹ، تاندلیانوالہ اور جڑانوالہ میں اقدامات

  • فیصل آباد
واسا کے سرگودھا، چنیوٹ، تاندلیانوالہ اور جڑانوالہ میں اقدامات

مین چینلز اور سیوریج لائنوں کی مکمل ڈی سلٹنگ، بلاکیج کا خاتمہ کر دیا گیا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈائریکٹر جنرل واسا پنجاب طیب فرید کی ہدایات پر، مینجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد ثاقب رضا کی قیادت میں واسا فیصل آباد نے مختلف اضلاع اور تحصیلوں میں عوامی ریلیف کے لیے مؤثر اقدامات کیے ۔واسا فیصل آباد کی ٹیموں نے مشینری کے ہمراہ ضلع سرگودھا، چنیوٹ اور تحصیلوں تاندلیانوالہ اور جڑانوالہ میں مین چینلز اور سیوریج لائنوں کی ڈی سلٹنگ کرتے ہوئے بلاکیج کا خاتمہ کیا۔

ایم ڈی واسا کے مطابق تاندلیانوالہ میں مین چینل کی ڈی سلٹنگ اور سیوریج لائن کی بندش دور کرنے کے لیے خصوصی طور پر سٹاف اور مشینری روانہ کی گئی۔انہوں نے بتایا کہ ایک ایکسکیویٹر اور دو ڈمپرز کے ذریعے تاندلیانوالہ لاری اڈا کے قریب واقع مین چینل کی ڈی سلٹنگ کا عمل مکمل کیا گیا، جبکہ ایک سکشن مشین اور سیور سٹاف نے مین سیور لائن کی بلاکیج ختم کر کے آپریشنل سسٹم کو بحال کیا۔اسی طرح تحصیل جڑانوالہ میں واسا کے دو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز، چار سب انجینئرز اور 45 سیور مینوں پر مشتمل ٹیم کو جیٹر، سکشن اور ڈی سلٹنگ مشینوں کے ساتھ تعینات کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ