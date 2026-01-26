چنیوٹ : فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ایکشن، جرمانے، میٹ شاپس سیل
ضلع بھر میں 93 انسپکشنز کی گئیں ،مجموعی طور پر 50 ہزار روپے جرمانے
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )صحت کے خطرات پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا کی سربراہی میں ضلع بھر میں 93 انسپکشنز کی گئیں اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مجموعی طور پر 50 ہزار روپے جرمانے عائد کیے گئے ۔صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات اور حشرات کے تدارک میں ناکامی کی وجہ سے میٹ شاپس اور فوڈ پوائنٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دورانِ معائنہ گلے سڑے پھل اور سبزیاں بھی برآمد کر کے تلف کی گئیں۔ لیبارٹری تجزیہ رپورٹ کے مطابق پانی کے سیمپل فیل ہونے پر لاہور روڈ پر واقع واٹر پلانٹ کو اصلاحات مکمل ہونے تک بند کر دیا گیا۔