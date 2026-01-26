صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:نہر کنارے پارک اور چڑیا گھر غفلت کا شکار

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:نہر کنارے پارک اور چڑیا گھر غفلت کا شکار

دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ، سبزہ زار اجڑ گیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں نہر کنارے قائم اکلوتا عوامی پارک اور چھوٹا چڑیا گھر انتظامیہ کی غفلت اور عدم توجہی کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے ۔یہ پارک سابقہ دور میں تحصیل ناظم میجر (ر) عبدالرحمن کی کاوشوں سے شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے کیلئے تعمیر کیا گیا تھا، جس میں بچوں کے لیے جھولے ، سبزہ زار اور چھوٹا چڑیا گھر بھی موجود تھا۔

مقامی شہریوں کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، سبزہ زار اجڑ گیا اور چڑیا گھر کے پنجرے اور دیگر سہولیات بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ صفائی ستھرائی کے فقدان کی وجہ سے شہری پارک کا رخ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔شہریوں اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ پارک اور چڑیا گھر کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں، جھولوں اور تفریحی سامان کی مرمت، سبزہ کاری اور صفائی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے جائیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ توجہ اور مناسب فنڈز سے اس پارک کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے تاکہ بچے اور خاندان صحت مند تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ