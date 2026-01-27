صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

  • فیصل آباد
چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے ۔

 اس سلسلے میں ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں نے اپنے مسائل پیش کیے ۔ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرتے ہوئے مختص کردہ وقت میں داد رسی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ ساتھ ہی کمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ ضلع بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوامی تعاون بے حد ضروری ہے ۔

 

