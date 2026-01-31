پراپرٹی کی جعلی دستاویزات تیار کر کے شہری سے فراڈ
ملزموں نے شو کت کو دھوکہ دیا ،تھانہ سمن آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر(پراپرٹی کی جعلی دستاویزات تیار کرکے شہری کو بھاری مالیت کے فراڈ کا شکار بنا دیا گیا۔تھانہ سمن آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شوکت نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر اسے پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران جعلی اور بوگس دستاویزات تیار کرتے ہوئے بھاری مالیت کے فراڈ کا شکار بنادیا۔ جس پر پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے واقعہ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔