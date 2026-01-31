صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :پو لیس نے تین شرا ب فروش گرفتار کر لئے

  • فیصل آباد
گوجرہ :پو لیس نے تین شرا ب فروش گرفتار کر لئے

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)سٹی پو لیس نے تین شرا ب فروش گرفتار کرکے بھا ری مقدار میں شرا ب برآ مد کرلی۔

سٹی پولیس کو اطلا ع ملی کہ محلہ ہزارہ کا لونی کا شکیل مسیح ، محلہ شریف پورہ کا سرفراز علی اور واٹر ورکس کا لونی کا محمداحمد اپنے اپنے علا قو ں میں شرا ب فروخت کر نے میں مصروف ہیں جس پر پو لیس نے چھا پے ما ر کر تینو ں کو رنگے ہا تھو ں گرفتار کرلیا اور شکیل کے قبضہ سے 50 لیٹر شرا ب ، سرفراز علی کے قبضہ سے 55 لٹر شرا ب اور محمد احمد کے قبضہ سے 60 لٹر شرا ب برآ مد کرکے الگ الگ مقدمات درج کر لئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن