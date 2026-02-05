صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

17سال سے مطلوب اشتہاری کو دبئی سے گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
17سال سے مطلوب اشتہاری کو دبئی سے گرفتار کر لیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سی پی او آفس کی ریڈ نوٹس سیل ٹیم نے 17 سال سے دہشتگردی کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری ملزم کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر لیا ہے ۔

ملزم شاہد محمود نے سال 2009 میں تھانہ ساہیانوالہ کی حدود میں سابقہ مقدمہ بازی کی رنجش پر اپنے مخالف کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور اندھا دھند فائرنگ سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس واقعہ کا مقدمہ تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ نمبر 514/09 درج کیا گیا تھا۔قتل کی واردات کے بعد ملزم بیرونِ ملک فرار ہو گیا تھا، جس کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی تھیں۔ تاہم طویل عرصے تک ملزم قانون کی گرفت سے بچتا رہا۔بعدازاں ریڈ نوٹس سیل کے انچارج عاصم ذوالفقار اور نائب ریڈ نوٹس سیل کانسٹیبل سجاد سرور کی کاوشوں سے انٹرپول پولیس کے ذریعے اشتہاری ملزم شاہد محمود کو دبئی سے گرفتار کر کے فیصل آباد منتقل کر لیا گیا۔گرفتار اشتہاری ملزم کے سر کی قیمت دو لاکھ روپے مقرر تھی، اور اس کی گرفتاری پولیس کیلئے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ،گجرات ڈویژن میں 23 بازار لگانے کا فیصلہ

6200 پتنگیں ،220 گوٹیں ڈور برآ مد ، 3 ملزم گرفتار

ہیڈبمبانوالہ، سترا ہ:وارداتوں میں شہری رقم ، موبائل فونز سے محروم

کامونکے :ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سوار سمیت 8 افراد زخمی

لالہ موسیٰ :رہائشی علاقوں میں متعدد غیر قانونی گودام سیل

پنڈی بھٹیاں:سوشل میڈیا پر ہوائی فائرنگ کی ویڈیو وائرل کرنیوالا گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن