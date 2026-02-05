صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈائریکٹر لائیوسٹاک کے ویٹرنری اداروں کے دورے جاری

  • فیصل آباد
ڈائریکٹر لائیوسٹاک کے ویٹرنری اداروں کے دورے جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر حیدر علی خان کے مختلف ویٹرنری اداروں کے دوروں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 انہوں نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ اور ضلع جھنگ کے مختلف ویٹرنری اداروں کا دورہ کرتے ہوئے سول ویٹرنری ہسپتال 430 ج ب گوجرہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، سول ویٹرنری ہسپتال 446 ج ب جھنگ اور سول ویٹرنری ہسپتال کوٹ لکھنانہ ضلع جھنگ کا تفصیلی معائنہ کیا۔دورے کے دوران انہوں نے ویٹرنری اداروں میں عملے کی حاضری، او پی ڈی سروسز، جاری ویکسی نیشن سرگرمیوں، کولڈ چین مینجمنٹ، جینیٹک امپروومنٹ پروگرام کے تحت ایگزوٹک سیمن کے استعمال، بلڈنگ بیوٹیفکیشن سرگرمیوں اور 9211 ایس پی ایم ایس کے نئے ماڈیول پر رئیل ٹائم ڈیٹا اپ لوڈنگ کا جائزہ لیا۔اس کے علاوہ انتظامی و دفتری امور اور تمام ویٹرنری اداروں کی مجموعی کارکردگی کا بھی معائنہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران ڈائریکٹر لائیوسٹاک نے لائیوسٹاک فارمرز کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور ویٹرنری سروسز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔انہوں نے متعلقہ افسروں اور عملے کو ہدایت کی کہ کسان دوست، بروقت اور مؤثر ویٹرنری ہیلتھ کیئر سروسز کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

جعلی دودھ تیار کرنیوالے نرمی کے مستحق نہیں : ہائیکورٹ

قوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے : شافع حسین

مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے پاکستان کو مستحکم کرنا ہوگا : ڈاکٹر محمد علی

بسنت: شہر دلہن کی طرح سج گیا، 2 چھٹیوں کابھی اعلان

بسنت پر بجلی کی بلاتعطل فراہمی کے لئے انتظامات مکمل

لاہور میں 3 روز کے دوران 54 کروڑ کی ڈور اور گڈی فروخت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن