صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیوریج سے بنے تالابوں کو فوری خشک کرنے کے احکامات

  • فیصل آباد
سیوریج سے بنے تالابوں کو فوری خشک کرنے کے احکامات

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے واسا کو شہری علاقوں میں سیوریج کے پانی سے بننے والے تالابوں کا جامع سروے کر کے انہیں فوری طور پر خشک کرنے کے احکامات جاری کر دئیے ہیں۔

 انہوں نے ہدایت کی کہ ڈی واٹرنگ سیٹس سمیت دیگر مشینری نصب کر کے ایسے تمام تالابوں کو کلیئر کیا جائے ۔کمشنر فیصل آباد نے نڑوالا روڈ پر اچکیرہ کے مقام پر 72 انچ ٹرنک سیور لائن بچھانے کے جاری کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پراجیکٹ کے اطراف حفاظتی دیوار قائم کرنے کے اقدامات کو سراہا۔انہوں نے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے دوران حفاظتی انتظامات کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے اور ڈیوٹی سٹاف کی موجودگی لازمی ہو۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ اس ٹرنک سیور کی تکمیل سے اردگرد کی بڑی آبادیوں کو درپیش سیوریج مسائل حل ہوں گے ۔کمشنر نے نڑوالا روڈ پر سیوریج کے پانی سے بننے والے تالاب پر نصب ڈی واٹرنگ سیٹ کا بھی مشاہدہ کیا، جہاں تالاب سے پانی خشک کرنے کا عمل جاری تھا۔اس موقع پر ایم ڈی واسا ثاقب رضا اور دیگر متعلقہ افسر بھی کمشنر کے ہمراہ تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن