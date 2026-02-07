صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

  • فیصل آباد
گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ جاری ، افسر بھاری نذرانے وصول کر کے خاموش

محکمہ سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ، مافیا کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کے خلاف بھی محکمانہ اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں :شہریوں کا مطالبہ

فیصل آباد( عبدالباسط سے )گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے والے عناصر کے سامنے سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے گھٹنے ٹیک لئے گئے ۔ مختلف رہائشی علاقوں مین شاہراہوں، مارکیٹوں اور دیگر اہم مقامات پر قائم گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے والی دکانیں آئے روز آگ لگنے اور سلنڈر پھٹنے سمیت دیگر حادثہ کا سبب بننے کے باوجود بھی انتظامیہ کی جانب سے انہیں نکیل نہ ڈالی جاسکی۔ ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لانے کی بجائے مبینہ طور پر متعلقہ اداروں کے افسر اور ملازمین کی جانب سے ان سے بھاری نذرانے وصول کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی گئی۔

جبکہ غیر قانونی ری فلنگ کے دوران آئے روز سلنڈرز پھٹنے ، آگ لگنے اور دیگر جان لیوا حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود محکمہ سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لانے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ۔ذرائع کے مطابق سول ڈیفنس ٹیموں کی جانب سے مبینہ طور پر برائے نام کاروائیوں کے دوران کاغذی کارروائیاں کی جاتی ہیں،شہریوں کی جانب سے حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائیاں عمل میں لانے کے ساتھ ان کی پشت پناہی کرنے والے عناصر کے خلاف بھی محکمانہ اور قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں تاکہ شہریوں کی قیمتی جان و مال کو تحفظ میسر آسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن