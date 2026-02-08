صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :سابقہ رنجش پر شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بناڈلا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :سابقہ رنجش پر شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بناڈلا

عظیم کو مخالفین نے ڈنڈوں سوٹوں سے زخمی کیا،مقدمہ درج کرلیاگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں عظیم نامی شہری کو مخالفین کی جانب سے سابقہ رنجش کی بناء پر قابو کر لیا گیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آئی جی سے سی آر اے کے وفد کی ملاقات

سندھ ہائیکورٹ:انسانی اسمگلنگ کے دو ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد

رواں برس جماعت نہم کے سالانہ امتحانات سے نیا گریڈنگ سسٹم نافذ ہوگا

رمضان المبارک کے دوران پانی کی فراہمی کا نظام مستحکم بنانے کا اقدام

تین منشیات فروش گرفتار چرس اور آئس برآمد

ہوائی فائرنگ کا ملزم زیر حراست

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل