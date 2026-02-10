صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹرز خدمت سے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے :کمشنر

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر،نیوزرپورٹر) کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے کہا ہے کہ میڈیکل کا شعبہ بڑی اہمیت، افادیت اور انتہائی ذمہ داریوں کا حامل ہے۔

 کیونکہ ڈاکٹرز عزم و جذبے سے دکھی انسانیت کی خدمت کرکے اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔انہوں نے یہ بات ابوای میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس کے طلبہ و طالبات میں وائٹ کوٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ کمشنر فیصل آباد نے طلبہ و طالبات کا خیرمقدم کرتے ہوئے انہیں وائٹ کوٹ پہننے پر مبارکباد دی اور کہا کہ وائٹ کوٹ میڈیکل پروفیشن کے وقار اور عزت کی علامت ہے ، جس کی لاج رکھنا ہر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے ۔ محنتی اور ہونہار طلبہ خوش قسمت ہیں کہ والدین کی دعاؤں سے ان کی محنت رنگ لائی اور وہ ڈاکٹر بنے ، تاہم محنت اور لگن کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بھی جاری رکھنا ہے ۔ انہوں نے طلبہ کو ہدایت کی کہ مزید اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تندہی اور مستقل مزاجی کے ساتھ جدوجہد جاری رکھیں۔

 

