صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

  • فیصل آباد
ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

497گ ب میں ماجد اوردوساتھیوں نے (ل)کونشانہ بنایا،سابقہ سسربھی ملوث

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)خلع لے کر دوسری شادی کرنے والی سوتیلی بہن (ل) بی بی کو اس کے سوتیلے بھائی ماجد نے کلہاڑی کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ واقعہ 497گ ب میں پیش آیا، جب ماجد اپنے دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوا اور کلہاڑی سے حملہ کیا۔ ملزم کے ساتھیوں نے (ل )بی بی کے بازو اور ٹانگیں پکڑ کر اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کی، تاہم قریبی مکینوں نے موقع پر پہنچ کر اس کی جان بچائی۔مضروبہ ل بی بی کی سات سالہ بیٹی بھی ہے اور وہ آٹھ سال قبل اپنے پہلے خاوند محمد مرتضیٰ سے خلع لے کر بلال حیدر سے عدالت کے ذریعے دوبارہ نکاح کر چکی تھی۔ اس پر سابقہ سسر اور سوتیلے بھائی کو دیرینہ رنجش تھی۔ واقعہ کے بعد ل بی بی کو تشویشناک حالت میں سول ہسپتال ساہیوال منتقل کر دیا گیا۔درخواست میں خاوند بلال حیدر نے موقف اختیار کیا کہ ماجد نے محمد حنیف (ل بی بی کے سابقہ سسر) کے اکسانے پر حملہ کیا، جس کا علم انہیں پہلے بھی تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

منڈی بہاؤالدین :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے سربراہوں کا اجلاس

سیالکوٹ :دودھ ، دہی کی قیمت مقرر

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں گرلز سپورٹس گالا کا آغاز

راہوالی:مخالفین نے سب انسپکٹر کا مکان مسمار کر دیا ،سامان چوری

سمبڑیال :زیر تعمیر مکان میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش،ملزم فرار

پنک گیمز میں شرکت کیلئے 16 ٹیمیں لاہور روانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر