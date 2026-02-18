صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ میں ناجائز منافع خوروں کیخلاف کارروائیاں ، متعدد دکانداروں کو جرمانے

  • فیصل آباد
جڑانوالہ میں ناجائز منافع خوروں کیخلاف کارروائیاں ، متعدد دکانداروں کو جرمانے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کی ہدایت پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔

اس سلسلے میں چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور مہنگے داموں اشیائے خور ونوش فروخت کرنیوالے متعدد دکانداروں کو جرمانے عائد کئے جبکہ بعض دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کی ۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک سے قبل عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کیلئے انتظامات کو حتمی شکل دے دی اور فیلڈ میں عملی اقدامات تیز کر دیئے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ گرانفروشی کے خلاف کارروائیاں بلاامتیاز جاری رہیں گی تاکہ شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

51سال:شہر میں صرف56پیدل پل تعمیر:سڑک پار کرنا آج بھی غیر محفوظ

59ہزار 872حقداران کو رمضان راشن کارڈز تقسیم

نواز شریف سنٹر آف ایکسیلنس میں لٹل چیمپئن ڈے منایاگیا

بینائی سے زیادہ دانائی دکھائیں، مشکلات حل :حسن مرتضیٰ

9غیرقانونی تعمیرات مسمار،113املاک سربمہر

پلاسٹک فیکٹری میں ایک کروڑ کی بجلی چوری پکڑ ی گئی

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق