صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:موٹروے پولیس کی لین ڈسپلن آگاہی مہم جاری

  • فیصل آباد
شورکوٹ:موٹروے پولیس کی لین ڈسپلن آگاہی مہم جاری

،عوام کا تحفظ موٹروے پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے:سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف

شورکوٹ (نمائندہ دنیا )نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹروے پولیس، ایم فور سیکٹر ون، کی جانب سے لین ڈسپلن کے حوالے سے آگاہی مہم جاری ہے ۔ سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف وڑائچ نے بتایا کہ عوام الناس اور ڈرائیور حضرات کو بریفنگ کے ذریعے ٹریفک کے نظم و ضبط اور لین ڈسپلن کے بنیادی اصولوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے ۔سیکٹر کمانڈر ندیم اشرف وڑائچ کا مزید کہنا ہے کہ لین ڈسپلن روڈ پر نظم و ضبط قائم رکھنے اور حادثات کی روک تھام کے لیے بنیادی ضابطہ کار میں شامل ہے ،اس مہم کے ساتھ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف نفاذ قانون بھی یقینی بنایا جا رہا ہے ،عوام کا تحفظ موٹروے پولیس کی ترجیحات میں شامل ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح، کمشنر

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

گورنمنٹ کالج خواتین چاندنی چوک میں سپورٹس گالا کی تقریب

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کا دورہ

بھیرہ کے وکلا کی چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق