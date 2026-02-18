صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال میں نیشنل پیرامیڈیکس ڈے کی تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
چلڈرن ہسپتال میں نیشنل پیرامیڈیکس ڈے کی تقریب کا انعقاد

پیرامیڈکس ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، مسائل حل کرنا ترجیح :ڈاکٹر عامر

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)چلڈرن ہسپتال میں پاکستان الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اینڈ ہیلتھ سپورٹ سٹاف آرگنائزیشن کے زیراہتمام نیشنل پیرا میڈیکس ڈے کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عامر نوید اور تنظیم کے سابق صوبائی صدر عامر نذیر گجر تھے ۔تقریب میں چیئرمین چلڈرن ہسپتال رانا شہزاد، صدر ناظم گجر، جنرل سیکرٹری عزیز حنیف، نرسنگ سپرنٹنڈنٹ نجمہ، شمع، رضوان باجوہ، عثمان حیدر سمیت ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔اس موقع پر عامر نذیر گجر نے پیرامیڈیکس سٹاف کی خدمات اور کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا اور ملازمین کے پروموشن سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کی درخواست کی۔

میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر عامر نوید نے خطاب میں کہا کہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں پیرامیڈکس سٹاف ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور مریضوں کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی میں ان کا کردار کلیدی ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ سٹاف کو درپیش مسائل کے حل کیلئے انتظامیہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔تقریب کے اختتام پر شرکاء نے کامیاب اور پروقار انعقاد پر تنظیم کے چیئرمین، صدر اور دیگر عہدیدار وں کو خراج تحسین پیش کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صدر مارکیٹ کو واکنگ اسٹریٹ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ

سائٹ ایریا ،کیمیکل فیکٹری کے ویئر ہاؤس میں آتشزدگی

اسکولوں کے اطراف ویپ اور منشیات فروخت کے انکشاف پر بڑا اقدام

سکھر:300گرام دھماکہ خیز مواد سمیت 3اسلحہ سپلائر گرفتار

حیدر آباد:کسٹم نے 15سوملین کی غیر قانونی اشیا تلف کردیں

سکھر:موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے ڈوب گئے

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق