صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھمرہ:شریفاں اقبال فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت طبی کیمپ جاری

  • فیصل آباد
جھمرہ:شریفاں اقبال فاؤنڈیشن کی جانب سے مفت طبی کیمپ جاری

چک جھمرہ (نامہ نگار )شریفاں اقبال فاؤنڈیشن کشمیر روڈ، امین ٹاؤن میں مفت طبی کیمپ جاری ہے ، جہاں ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں مریضوں کا علاج، تشخیص اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔

کیمپ صبح 9بجے سے دوپہر 1بجے تک فعال رہتا ہے ۔ڈاکٹر جعفر حسین نے بتایا کہ ڈاکٹر محمد یسین اور ڈاکٹر عبدالستار قریشی کے ساتھ دیگر ڈاکٹروں کی ٹیم مریضوں کی تشخیص اور علاج میں پیش پیش ہے‘ادویات اور لیبارٹری ٹیسٹ بھی مفت فراہم کئے جا رہے ہیں۔ اور ہر سال رمضان المبارک میں روزانہ تقریباً 200 مریضوں کو یہ سہولت فراہم کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریایونیورسٹی میں بزنس انکوبیشن سنٹر کا افتتاح

رمضان سہولت بازار میں عوامی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

بی ایس سپیشل ایجوکیشن کی طالبہ نے گولڈ میڈل حاصل کرلیا

رمضان میں معیاری خوراک کی فراہمی کیلئے ایکشن پلان مرتب

گھر سے موٹر سائیکل ودیگر سامان چوری

کار اور پیدل مشکوک شخص سے 5کلو چرس اورنقدی برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق