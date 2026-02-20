صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرائس کنٹرول کی خلاف ورزیاں،متعدد دکانیں سیل، جرمانے

  • فیصل آباد
پرائس کنٹرول کی خلاف ورزیاں،متعدد دکانیں سیل، جرمانے

یکم رمضان کو 3464 انسپکشنز، اوورچارجنگ پر سخت کارروائیاں، گرفتاریاں

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں پرائس کنٹرول میکنزم پر مؤثر عملدرآمد کیلئے ضلعی انتظامیہ کا بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ رمضان المبارک کے آغاز پر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے اور شہریوں کو ریلیف کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق یکم رمضان المبارک کو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے ضلع بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں مجموعی طور پر 3464 انسپکشنز کیں۔ اس دوران اشیائے ضروریہ کی اوورچارجنگ کی 281 خلاف ورزیوں پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔

کارروائیوں کے نتیجے میں 85 گرانفروشوں کو مجموعی طور پر 3 لاکھ 23 ہزار روپے سے زائد جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 175 دکانیں سیل، 147 افراد کو گرفتار اور 15 کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ۔ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی اور شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ