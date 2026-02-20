صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد نے نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ چیمپئن شپ جیت لی

  • فیصل آباد
فیصل آباد نے نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ چیمپئن شپ جیت لی

لاہور اور ملتان کی ٹیمیں بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہیں

فیصل آباد (نیوز رپورٹر) پاک آرمی کے تعاون اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے زیر سرپرستی نیشنل باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ انٹر ڈویژنز پنجاب چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے زرعی یونیورسٹی سپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں کامیابی سے منعقد ہوئے ۔ فیصل آباد نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ لاہور اور ملتان کی ٹیمیں بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن پر رہیں۔ گجرانوالہ ڈویژن نے فیئر پلے ٹرافی حاصل کی۔مقابلوں میں انڈر 17 اور انڈر 19 جونیئر لڑکوں اور لڑکیوں کے مختلف وزن کے زمرے شامل تھے۔

فیصل آباد کے باکسرز نے متعدد گولڈ اور سلور میڈلز حاصل کیے ، جبکہ لاہور، ملتان اور دیگر ٹیموں نے شاندار کارکردگی دکھائی۔جنرل سیکریٹری ڈویژنل باکسنگ ایسوی ایشن رضوان محبوب کے مطابق چار روزہ مقابلوں میں مجموعی طور پر 42 باکسرز نے حصہ لیا اور 21 دلچسپ مقابلے کھیلے گئے ۔ مہمان خصوصی صدر پاکستان باکسنگ فیڈریشن لیفٹنینٹ کرنل (ر) محمد ناصر عاجز تنگ، صدر باکسنگ فیڈریشن آزاد کشمیر محمد زعیم نثار، نائب صدر افصہ قمر اور دیگر نے تقریب میں شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ