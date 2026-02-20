صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر نے نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کا دورہ کیا

  • فیصل آباد
چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر نے نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان کا دورہ کیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)رمضان المبارک ’’نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان’’ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان کا اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول اور سی او ایم سی مظفر بیگ کے ہمراہ چنیوٹ شہر میں رمضان المبارک کے سلسلہ میں لگائے گئے۔۔۔

 پانچ ’’نگہبان دسترخوان مریم کے مہمان’’کے انتظامات کے جائزہ کے لیے وزٹ، ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ان دسترخوانوں پر شہریوں کے لیے افطاری کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں جہاں روزہ داروں کو باعزت طریقے سے بیٹھا کر معیاری افطاری کروائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ