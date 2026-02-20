صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نرخنامے نہ لگانے کا نوٹس، ذخیرہ اندوزی پرکارروائی کا حکم

  • لاہور
نرخنامے نہ لگانے کا نوٹس، ذخیرہ اندوزی پرکارروائی کا حکم

دکاندار ریٹ لسٹیں نمایاں آویزاں کریں، ڈی سیز عملدرآمد کرائیں:چیف سیکرٹری

لاہور (صباح نیوز)چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے لاہور، فیصل آباد ، بہاولنگر سمیت بعض اضلاع میں دکانوں پر سرکاری نرخنامے نمایاں طور پر آویزاں نہ ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ ریٹ لسٹیں ہر صورت نمایاں آویزاں کی جائیں اور اس پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔چیف سیکرٹری کی زیر صدارت پرائس کنٹرول اقدامات کا جائزہ اجلاس ہوا ۔سبزیوں، پھلوں، آٹا، چینی، گھی سمیت 16 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ تمام ڈویژنل کمشنرز سے پرائس کنٹرول اقدامات پر روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی گئی۔ چیف سیکرٹری نے واضح کیا کہ ڈپٹی کمشنرز اشیائے خورونوش کے نرخ خود مقرر کرتے ہیں، لہٰذاان پر عملدرآمد بھی ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ ڈپٹی کمشنرز ذخیرہ اندوزوں کیخلاف فوری سخت کارروائی کریں تاکہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔اجلاس میں سیکرٹری فوڈ سیفٹی، ڈی جی فوڈ ، ڈی جی پیرا سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی جبکہ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک پرشریک ہوئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

رمضان صبر، برداشت، ایثار اور تقویٰ کا درس دیتا ،فیصل راٹھور

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

پیرا فورس کی اولین ترجیح قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا ہونا چاہیے،کمشنر

مری میں رمضان سہولت بازار کا افتتاح ،ڈی سی کا سٹالز کا دورہ

آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ