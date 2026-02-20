صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان شروع ہوتے ہی کھجور کی قیمتیں آسمان پر خریداروں کی مشکلات میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
رمضان شروع ہوتے ہی کھجور کی قیمتیں آسمان پر خریداروں کی مشکلات میں اضافہ

مقامی کھجور 340روپے میں فروخت ہو رہی تھی‘ وہ 520روپے کلو دستیاب‘ چاکلیٹ 550روپے ‘بصرا650،اصیل900 روپے کلوہوگئی‘ انتظامیہ نوٹس لے ، کھجور سستی ہونی چاہیے :شہری

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)رمضان المبار ک میں افطار کے وقت کھجور ہر کسی کے دستر خوان کی زینت ہوتی ہے ۔ماہ صیام میں اس کی فروخت میں اضافے کیساتھ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے ۔ ماہ صیام میں سب سے زیادہ بکنے والا آئٹم ہے کھجور جس کی وافر مقدار بازاروں میں دستیاب ہے ،بازاروں میں مقامی کھجور کیساتھ ساتھ غیر ملکی کھجور بھی فروخت ہو رہی ہے ،جس میں ایرانی ،مضافاتی ، چاکلیٹ ،بصرا،امبر ،عجوہ شامل ہیں۔کھجوروں کی مانگ میں اضافہ کیساتھ دکانداروں نے بھی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے ۔رمضان سے قبل مقامی کھجور 340روپے میں فروخت ہو رہی تھی اب وہ 520روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ،اسی طرح چاکلیٹ 550روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ،بصرا650روپے فی کلو، اصیل 900 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک کی نعمتوں میں سے کھجور بھی ایک نعمت ہے لیکن دکانداروں نے اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جو کہ ناانصافی ہے ،افطاری کیلئے کھجور کی خریداری کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت نبوی ہے ۔اس لیے اس کی قیمتوں میں کمی ہو نی چاہیے ،دکاندار کہتے ہیں کہ انہیں منڈی سے ہی مہنگے داموں کھجور ملتی ہے وہ کسی طرح قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ