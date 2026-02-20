فیروز پور روڈ پر تجاوزات غیر قانونی پارکنگ ہٹانے کی ہدایت
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے فیروز پور روڈ، جنرل ہسپتال، خیابان جناح ، چونگی امر سدھو تا کلمہ چوک فیروز پور روڈ کا دورہ کیا۔
نیسپاک ٹیم کو جنرل ہسپتال، چلڈرن ہسپتال اور گلاب دیوی ہسپتال کے باہر ری ماڈلنگ کا ڈیزائن بنانے ، فیروز پور روڈ پر املاک کے باہر تجاوزات ختم کرنے اور فساڈ اپ گریڈ کرنے کی ہدایت کرتے کہا ضلعی انتظامیہ کیساتھ ملکر تجاوزات و ناجائز پارکنگ ختم کروائی جائے ۔ ڈی جی نے خیابان جناح پرجنکشن کے اطراف سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بعدازاں مین بلیوارڈ گارڈن ٹاؤن اور خورشید قصوری روڈ کا بھی دورہ کیا۔