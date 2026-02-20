صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

  • فیصل آباد
رمضان میں اشیائے خوردونوش کے ریٹ کنٹرول کے اقدامات

شہریوں کے لیے شکایت سیل قائم ،پیرا فورس کے افسران اور عملہ ڈیوٹی پر موجود

جھنگ (نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے رمضان المبارک میں اشیائے خوردونوش کے سرکاری نرخ نامہ پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات تیز کر دئیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ضلع بھر کے بازاروں میں مانیٹرنگ کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے ۔ شہریوں کے لیے شکایت سیل قائم کیے گئے ہیں جہاں پیرا فورس کے افسران اور عملہ ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے بازاروں، سبزی و فروٹ منڈی اور نگہبان رمضان بازار کا دورہ بھی کیا اور اشیاء کے نرخ و معیار کا جائزہ لیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اوورچارجنگ یا ذخیرہ اندوزی کی شکایت درست ثابت ہونے پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور دکانیں سیل کی جا سکتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

رمضان صبر، برداشت، ایثار اور تقویٰ کا درس دیتا ،فیصل راٹھور

وزیر داخلہ کا زیر تعمیر تھانوں کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

پیرا فورس کی اولین ترجیح قیمتوں کو اعتدال میں رکھنا ہونا چاہیے،کمشنر

مری میں رمضان سہولت بازار کا افتتاح ،ڈی سی کا سٹالز کا دورہ

آئی جی اسلام آباد کا شہر کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

رمضان میں شہریوں کو ہر ممکن ریلیف دینگے،ڈی سی اسلام آباد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ