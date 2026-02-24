صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعتوں کے اتحادسے دہشت گردی کاخاتمہ ممکن :فقیر حسین

  • فیصل آباد
جماعتوں کے اتحادسے دہشت گردی کاخاتمہ ممکن :فقیر حسین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہاہے کہ۔۔۔

تمام پارلیمانی جماعتوں کے متحد ہو نے سے ہی دہشت گردی کاخاتمہ ممکن ہے پی ٹی آئی کے سیاسی کردار سے لگتاہے کہ اسے اپنے بانی کی ضرورت ہے پاکستان اور عوام سے کوئی دلچسپی نہیں نہ اس کاملک کے مفاد کے لئے کوئی ایجنڈاہے -پاک فوج کے نوجوان اورقانون نافذ کرنے والے دیگرادارے دہشت گردوں سے مقابلہ کررہے ہیں،ان کا کہنا تھا کہ جن دہشت گردوں کومسلم لیگ ن نے مار کر نکالا، بانی پی ٹی آئی اسے واپس لائے ۔دہشت گردی کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا2018ء میں مسلم لیگ ن نے دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا۔بتایا جائے کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیسے آئی؟ آج حملے ہو رہے ہیں،اس کی ذمے دار اُس وقت کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے ۔سابق صدر عارف علوی نے ایسے 100 سے زائد لوگوں کو معاف کیاجنہوں نے لوگوں کو ذبح کیا لسانیت اور فرقہ واریت کی جو آگ لگائی جا رہی ہے ہمیں اسے روکنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ترقیاتی اسکیموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت

کمشنر کی ہدایت پر 71 سپراسٹورز میں رمضان کاؤنٹر قائم

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

ڈا ؤیونیورسٹی ، متعدی بیماریوں کی جدید لیبارٹری کا افتتاح

سندھ فوڈ اتھارٹی میں اصلاحات،مزید بھرتیاں ولیبارٹریز قائم

گورنر ہاؤس میں امیدِ رمضان کے تحت افطار و ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس