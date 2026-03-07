صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ جیل میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محمد جہانگیر کی ریٹائرمنٹ پر پُروقار الوداعی تقریب

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈسٹرکٹ جیل میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ محمد جہانگیر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک پُروقار الوداعی تقریب منعقد ہوئی۔

تقریب میں جیل افسران اور ملازمین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور محمد جہانگیر کی طویل سرکاری خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔سپرنٹنڈنٹ جیل رانا عرفان سلیمان نے کہا کہ محمد جہانگیر نے محکمہ جیل خانہ جات میں دیانتداری، محنت اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض سرانجام دیے اور ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔تقریب کے اختتام پر محمد جہانگیر کو یادگاری شیلڈ اور تحائف پیش کیے گئے ۔

 

