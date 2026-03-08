صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سماجی تنظیم کی طرف سے قرض حسنہ تقسیم کیلئے تقریب

  • فیصل آباد
سماجی تنظیم کی طرف سے قرض حسنہ تقسیم کیلئے تقریب

اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود نے 30بیروزگاروں کو چھوٹے روز گار کیلئے چیک دیئے

سمندری (نمائندہ دنیا)الممتاز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جا نب سے قرض حسنہ کے تقسیم کیلئے تقریب کا انعقاد کیا گیا اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج نے 30بے روزگاروں کو چھوٹے روز گار کیلئے قرض حسنہ کے چیک تقسیم کئے اس موقع پراسسٹنٹ کمشنر نے چیف آرگنائزر الممتاز ویلفیئر فاؤنڈیشن رانا اشرف رضا کی جا نب سے قرض حسنہ فراہمی سمیت دیگر فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ رانا اشرف رضا نے تقریب سے خطاب میں کہا الممتازویلفیئر فاؤنڈیشن کے تمام منصوبے صرف اللہ کی خوشنودی کیلئے ہیں ۔ابتک 70افراد کو قرض حسنہ فراہم کیا گیا ہے سہارا افرادکا سہارا بننے کیلئے الممتاز ویلفیئر فاؤنڈیشن اولڈ ایج ہوم کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے رمضان دستر خوان کا سلسلہ حسب سابق جاری ہے جس میں روزانہ سینکڑوں افراد افطاری کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل