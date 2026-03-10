صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عباس ویلفیئر سوسائٹی کی شجرکاری مہم مین بازار میں درجنوں پودے لگائے

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )عباس ویلفیئر سوسائٹی نے شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے ۔

چیئرمین اختر عباس نے ممبران مزمل حسین، چمن عباس، غلام شبیر، حیات اور داود ریاض کے ہمراہ مین بازار میں درجنوں پودے لگا کر مہم کا آغاز کیا۔اس موقع پر سید علی نقی شاہ کاظمی نے مسجد کے گیٹ کے سامنے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ تقریب میں اہلِ علاقہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔عباس ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران نے بتایا کہ اس مہم کے دوران دو سو سے زائد پودے لگائے جائیں گے ، جو گاؤں کے داخلی و خارجی راستوں اور مختلف مقامات پر نصب کیے جائیں گے تاکہ ماحول کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے ۔

 

