صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ، 1لاکھ 63 ہزار روپے جرمانہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ:گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ، 1لاکھ 63 ہزار روپے جرمانہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں ضلعی انتظامیہ چنیوٹ گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے ،

انہوں نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے قیمتیں اور ریٹ لسٹوں کو چیک کرنے کے لیے گزشتہ روز 1174انسپکشنز کیں اور 13مقامات پر اوورچارجنگ کے کیسز سامنے آئے ، خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو مجموعی طور پر 1لاکھ 63 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔جبکہ سخت وائیلیشن پر 3ایف آئی آر، 3گرفتار اور 6 دکانیں سیل کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

طارق سبحانی نے ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر پاک پیڈل کلب کا افتتاح کر دیا

جنگ روکنے کیلئے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا : پیپلز پارٹی

جوڈیشل کمپلیکس میں ای لائبریری اور خواتین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس