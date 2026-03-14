صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینال روڈ ، ایکسپریس ہائی وے پر ون ویلرز کیخلاف بڑا آپریشن ،15 افراد کیخلاف مقدمات

  • فیصل آباد
250 سی سی موٹر سائیکلوں پر مشتمل ٹریفک سٹاف کی بڑی تعداد نے کارروائیوں میں حصہ لیا،ون ویلنگ کسی صورت بر داشت نہیں کی جائیگی :سی ٹی او ناصر جاوید

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سٹی ٹریفک پولیس نے جمعۃ المبارک کی صبح ون ویلرز کے خلاف بڑا آپریشن کرتے ہوئے ایک ہی روز میں 15 افراد کے خلاف مقدمات درج کرا دئیے ۔ کینال روڈ، ایکسپریس ہائی وے اور دیگر مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔سی ٹی او ناصر جاوید رانا نے کہا ون ویلنگ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے ، جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا سرکل آفیسر قاری محمد نواز کی سربراہی میں اینٹی ون ویلنگ سکواڈز متحرک ہیں۔سیکٹر انچارجز عمران وڑائچ، محمد شاہد، محمد طارق اور سعید سبحانی نے ون ویلرز کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں کیں۔

اینٹی ون ویلنگ سکواڈز میں 250 سی سی موٹر سائیکلوں پر مشتمل ٹریفک سٹاف کی بڑی تعداد نے کارروائیوں میں حصہ لیا۔سی ٹی او کے مطابق رواں سال ون ویلنگ کے خلاف 78 سے زائد مقدمات درج کیے ۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو ون ویلنگ، خطرناک ڈرائیونگ اور کم عمری میں گاڑی چلانے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔شہری کسی بھی سڑک پر ون ویلنگ کی شکایت ٹریفک ہیلپ لائن 1915 پر درج کرا سکتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

میٹروبس کے کرایوں میں33فیصد اضافہ،راولپنڈی،لاہور،ملتان میں کرایہ 40 روپے ہو گیا

عوامی فلاح و بہبود اپنی اولین ذمہ داری ،فیصل راٹھور

سرکاری اراضی پر گھروں کی تعمیر تیز کرنے کی ہدایت

مری، ٹرانسپورٹ کرایوں میں 10فیصد اضافہ کی منظوری

ٖٖڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

یوم القدس:چیف کمشنر، آئی جی اسلام آباد کا دورہ، جلوسوں کی سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ