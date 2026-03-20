صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
عید کے دوران پانی،سیوریج سسٹم کی نگرانی، شیڈول جاری

تعطیلات کے دوران تمام ڈسپوزل سٹیشن مکمل کیپیسٹی کے ساتھ فعال رہیں گے

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مینجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے ہدایت کی ہے کہ مساجد اور پارکوں کے باہر کسی قسم کا پانی جمع نہ ہونے دیا جائے ، اور اس کے لیے آپریشنز سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید تعطیلات کے دوران تمام ڈسپوزل سٹیشن مکمل کیپیسٹی کے ساتھ فعال رہیں گے تاکہ سیوریج کی سطح کم سے کم رہے اور کسی جگہ اوور فلو نہ ہو۔ثاقب رضا نے واضح کیا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران تمام آپریشنز سٹاف ڈیوٹی پر موجود رہیں گے جبکہ افسران مانیٹرنگ کریں گے۔

مزید برآں، عید تعطیلات کے لیے پانی کی فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ، جس کے مطابق صارفین کو صبح اور شام کے اوقات میں 3-3 گھنٹے پانی فراہم کیا جائے گا۔ صبح کے اوقات میں ساڑھے 5 بجے سے ساڑھے 8 بجے تک اور شام میں ساڑھے 3 بجے سے ساڑھے 6 بجے تک پانی کی سپلائی جاری رہے گی۔انہوں نے صارفین کو ہدایت دی کہ شیڈول کے بغیر موٹریں چلا کر پانی لینے سے گریز کریں ۔کیونکہ اس سے پانی میں آلودگی شامل ہونے کا خدشہ رہتا ہے ۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں فری ہیلپ لائن 1334 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیف کمشنر ،آ ئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی کا جا ئزہ

عید کی آمد،جڑواں شہروں پر بھکاریوں کی یلغار،شہری پریشان

ایس ایس پی آپریشنز کی زیروپوائنٹ ناکے پر پولیس افسروں کیساتھ افطاری

ڈیٹا بنڈل ختم ہونے پر انٹرنیٹ کے استعمال سے مہنگے چارجز لاگو ہو نگے ، پی ٹی اے

پاکستان پو سٹ کے تمام ڈلیوری دفاتر آ ج کھلے رکھنے کا فیصلہ

راولپنڈی؛چوری ، ڈکیتی،منشیات فروشی میں ملوث 5ملزم گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ