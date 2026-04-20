فاضل دیوان پارک میں خواتین کیلئے مخصوص ٹائم مقرر، سکیورٹی بہتر بنانے کی اپیل
کمالیہ (نمائندہ دنیا )سیاسی و سماجی شخصیت رانا محمد عابد نے اپنے بیان میں فاضل دیوان پارک میں خواتین کیلئے مخصوص اوقات مقرر کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا شکریہ ادا کیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ اہل علاقہ کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ خواتین اور فیملیز کیلئے الگ وقت مقرر کیا جائے تاکہ وہ پرامن ماحول میں سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر سے اپیل کی کہ مخصوص اوقات کے دوران مکمل سکیورٹی اور بہتر ماحول کو یقینی بنایا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فاضل دیوان پارک اپنی خوبصورتی، سرسبز ماحول اور پرسکون فضا کی وجہ سے علاقے کا قیمتی اثاثہ ہے ، جس کی صفائی اور سہولیات کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے ۔