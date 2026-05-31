صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘نکاسی آب بہتر بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
کمشنر کا مختلف علاقوں کا دورہ ‘نکاسی آب بہتر بنانے کی ہدایت

سول ہسپتال میں انتظامی امور ، مریضوں کیلئے سہو لیات ،صفائی ستھرائی کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ محمد علی نے موسلادھار بارش کے بعد شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نکاسی آب کے انتظامات اور سرکاری اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا،اس موقع پر متعلقہ محکموں کے افسر بھی موجود تھے ۔کمشنر نے گوندلانوالہ پھاٹک روڈ کا دورہ کیا اور بارش کے بعد جمع ہونے والے پانی کی صورتحال کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ شہریوں کو آمدور فت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو اور نکاسی آب کے عمل کو مزید تیز کیا جائے ۔بعد ازاں انہوں نے شیخوپورہ موڑ کا دورہ کیا جہاں بارشی پانی کی فوری نکاسی کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کیں۔ اس موقع پر منیجنگ ڈائریکر واسا احد ڈوگر بھی ہمراہ تھے ۔ کمشنر نے واضح کیا کہ بارش کے دوران اور بعد میں نکاسی آب کے نظام کو ہر صورت فعال رکھا جائے تاکہ شہری زندگی معمول کے مطابق جاری رہے ۔کمشنر نے گوجرانوالہ ٹیچنگ (سول) ہسپتال کا بھی دورہ کیا اور ہسپتال کے انتظامی امور، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ رانا امتیاز نے انہیں ہسپتال کے مختلف شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
لے دے کے ڈھنگ کے دو کام ہی ہوئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بے روزگار بھی کچھ رحم کریں
رؤف کلاسرا
مجیب الرحمٰن شامی
وزیراعظم سے ملاقات
مجیب الرحمٰن شامی
رشید صافی
ابراہیمی معاہدہ، افواہیں اور حقائق
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چاچا کرکٹ اور آلو
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان اگلا ہدف ہو گا؟
محمد عبداللہ حمید گل