شیخ الحدیث حافظ عبد الکبیر علوی انتقال کر گئے ،سپردخاک کر دیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ملک کے ممتاز عالم دین ، استاذ العلماء شیخ الحدیث حافظ عبد الکبیر علوی 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ،مرحوم نے بیوہ، تین بیٹے اور سات بیٹیاں سوگوار چھوڑے ہیں۔

مرحوم حافظ عبد الکبیر علوی شیخ الحدیث والتفسیر مولانا حافظ احمد اللہ علوی کے صاحبزادے ، شیخ الحدیث حافظ عبد العزیز علوی کے چھوٹے بھائی اور مولانا مجاہد علوی، قاری احمد شاکر اور قاری محمود الحسن کے والد محترم تھے ۔ ان کی نماز جنازہ انکے شاگردِ خاص مولانا عبدالوارث ظہیر نے پڑھائی جبکہ علامہ عبدالرشید حجازی نے انتہائی رقت آمیز انداز میں دعائے مغفرت کروائی، مرحوم کو سپردخاک کر دیا گیا، نماز جنازہ میں حافظ عبد العلیم علوی، مولانا محمد ہود، محمد بلال چودھری ایم این اے ، مرزا عبد الحفیظ انجم ، مولانا حبیب الرحمن خلیق، شیخ الحدیث مولانا نعمان بشیر، مولانا عبد الرحمن علوی ، محمد منیر علوی ، قاری محمود الحسن ، عبد الحلیم عاصم ، مولانا عبد الشکور ، الشیخ محمد انس مدنی، پروفیسر ڈاکٹر عتیق امجد، پروفیسر افتخار قدیر، پروفیسر نعمان بشیر، پروفیسر خبیب زاہد، قاری ارشد، مولانا محمد ارشد قصوری، مولانا عبد الخالق ، مولانا ابو بکر عائش سمیت ممتاز علماء ، اساتذہ و طلبہ، سیاسی و سماجی شخصیات، مرکزی جمعیت اہلحدیث و اہلحدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران، عزیز و اقارب سمیت تمام مکاتب فکر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

گیپکو کی سخت پالیسی، ڈویژن میں 38بڑی صنعتیں بند

تاجروں کے مسائل کا حل ،تمام وسائل استعمال کرینگے :کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر کا تحصیل ہسپتال اور شہر کا دورہ

حافظ آباد:دکان پر چھاپہ ، لاکھوں روپے کی جعلی کھاد برآ مد

سمبڑیال :ایک شخص نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

سیالکوٹ:سیکرٹری یو نین کو نسل عدالت گڑھا رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر