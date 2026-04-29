حکام کی کارروائی، بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد

سول ڈیفنس نے برآمد آتش گیر مواد ناکارہ بنا دیا، ملزموں کیخلاف کارروائی شروع

مکوآنہ (نمائندہ دنیا )مکوآنہ خانوآنہ بائی پاس پر گودام پر سول ڈیفنس کی کارروائی ،بھاری مقدار میں غیر قانونی آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ذرائع کے مطابق سول ڈیفنس کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک گودام کی تلاشی لی تو اس دوارن وہاں سے بھاری مقدار میں خطرناک آتش گیر مواد ہو گیا جسے قبضے میں لے لیا گیا۔ سول ڈیفنس حکام کا کہنا ہے کہ آتش بازی کا یہ سامان بغیر اجازت اور حفاظتی اقدامات کے رکھا گیا تھا، بعد ازاں برآمد شدہ آتش بازی کے سامان کو سڑک پر جمع کر کے ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کے عملے کی مدد سے پانی ڈال کر مکمل ناکارہ بنا دیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔حکام نے مزید بتایا کہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ 

مزید پڑہیئے

ملتان

وہاڑی میں انسداد ڈینگی اقدامات مزید تیز کرنے کا حکم

ایم ڈی ستھرا پنجاب کا دیہی علاقوں میں ناقص صفائی پر اظہار برہمی

بی زیڈ یو، طلبا تنظیموں میں جھگڑا،کارروائی کی درخواستیں

نشتر، ڈینگی کا مصدقہ ، منکی پاکس کے 2مشتبہ مریض زیر علاج

نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سوئی گیس ملازم کی اہلیہ زخمی

شہری کے مکان پر قبضے کی کوشش، 3افراد پر مقدمہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ثالثی اور سفارتکاری کے نئے تقاضے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک کمینی سی خوشی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
ایرانی وزیر خارجہ کا سفارتی مشن
سلمان غنی
محمد حسن رضا
عوام خطرے میں، حکمران بے خبر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
نماز کی ادائیگی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر