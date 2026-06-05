صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا امام بارگاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا امام بارگاہ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

محرم الحرام کے دوران فول پروف سکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے :ہدایت

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب نے محرم الحرام کے سلسلے میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی امام بارگاہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر بھی ان کے ہمراہ تھے ۔دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے مجالس اور جلوسوں کے شرکاء کے جان و مال کے تحفظ کیلئے کیے گئے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ محرم الحرام کے دوران فول پروف سکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے ، داخلی و خارجی راستوں کی نگرانی سخت کرنے اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے ضروری احکامات جاری کیے۔

اس موقع پر سکیورٹی سے متعلق دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن، بھائی چارے ، رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ عزاداروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل رکھے جائیں۔انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے باہمی تعاون سے محرم الحرام کے دوران پرامن ماحول کے قیام کو یقینی بنائیں گے اور عزاداروں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پارکوں کی چائنا کٹنگ کا سلسلہ نہ رک سکا

واٹر سیوریج سروسز امپرومنٹ پروجیکٹ پروزیراعلیٰ کا جائزہ اجلاس

ہل پارک کے اطراف غیر قانونی تعمیرات کیخلاف آپریشن

برطرف ملازمین کی عدم بحالی پرتوہین عدالت کارروائی کاانتباہ

محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ، فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت

ناظم آباد میں کارروائی، جمیل چھانگا گروپ کا 1 ملزم ہلاک، 2گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ