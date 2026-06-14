صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں سے مشقت کی روک تھام کے دن پر آ گاہی واک

  • فیصل آباد
بچوں سے مشقت کی روک تھام کے دن پر آ گاہی واک

بچوں کو مشقت سے نجات دلانا اجتماعی ذمہ داری ہے : ڈائریکٹر لیبر ویسٹ

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) بچوں سے مشقت کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ڈائریکٹوریٹ آف لیبر ویلفیئر (ایسٹ اینڈ ویسٹ) کے زیر اہتمام مشترکہ آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔واک الائیڈ موڑ سرگودھا روڈ سے شروع ہو کر اکبر آباد چوک جیل روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس کی قیادت ڈائریکٹر یاسین سرفراز اور ڈائریکٹر سید غضنفر علی شاہ نے کی۔واک میں سوشل ویلفیئر، چائلڈ لیبر کے خاتمے پر کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی، صنعتکاروں اور مزدور نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر ڈائریکٹر لیبر ویسٹ نے کہا کہ بچوں کو مشقت سے نجات دلانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو تعلیم، صحت اور محفوظ ماحول کی فراہمی ریاست اور معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔انہوں نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے موجود قوانین پر مؤثر عملدرآمد ناگزیر ہے ، کیونکہ بچوں سے مشقت معاشرتی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے ۔ڈائریکٹر نے کہا کہ بچوں کا اصل مقام تعلیمی ادارے ہیں، نہ کہ فیکٹریاں اور ورکشاپس۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

200 سے زائد کچی آبادیاں مالکانہ حقوق سے محروم

پلاسٹک بیگز کے استعمال میں کمی کیلئے اقدامات تیز کر دئیے گئے

پنجاب بھر میں ڈینگی خدشہ، بلدیاتی اداروں کو اقدامات کا حکم

بارش سے بجلی کی بد ترین بندش،معمولات زندگی ٹھپ

3 بھٹوں کو سیل کر دیا گیا

تیز رفتار ی کے باعث 2موٹرسائیکلیں آپس میں ٹکرا گئیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل