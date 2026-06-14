صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈرائیورز کاایل پی جی گیس مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

  • فیصل آباد
ڈرائیورز کاایل پی جی گیس مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ

قیمت 309 روپے فی کلو مقرر کی گئی ، منافع خور 600 روپے فی کلو تک بیچ رہے

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پاسبان رکشہ ٹیکسی ڈرائیورز یونین پنجاب کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور پاسبان ہائی ایس ویگن ورکرز ایسوسی ایشن پنجاب کے مرکزی صدر میاں اعجاز حسین نے  مطالبہ کیا ہے ایل پی جی گیس مافیا کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ایل پی جی گیس کی قیمت 309 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے ، تاہم بعض ڈیلرز اور منافع خور عناصر اسے 600 روپے فی کلو تک فروخت کر رہے ہیں، جو غریب عوام اور ٹرانسپورٹ ورکرز کے ساتھ کھلا استحصال ہے ۔انہوں نے کہا کہ رکشہ ڈرائیورز، ٹیکسی مالکان، ویگن ورکرز اور دیہاڑی دار محنت کش پہلے ہی مہنگائی کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ پٹرول، بجلی اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے زندگی مزید دشوار بنا دی ہے ۔میاں اعجاز حسین نے کہا کہ جب حکومت نے سرکاری نرخ مقرر کر رکھے ہیں تو ان پر عملدرآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا اور گیس مافیا کو قانون سے بالاتر کیوں سمجھا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

امریکہ ‘ ایران تنازع سے چاول مارکیٹ کمزور:عبد الحمید

سٹیلائٹ ٹاؤن ماڈل مارکیٹ منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت

ڈی پی او حافظ آ باد کا مبینہ طورپر سیاسی دبائو پر تبا دلہ

سیالکوٹ:ریسکیو 1122اور دیگر اداروں کی سیلاب سے نمٹنے کی مشق

حکومت کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کیلئے اقدامات کر رہی :منشا اللہ بٹ

ڈپٹی کمشنر اور اے سی وزیرآباد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل